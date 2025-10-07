España arranca a medio gas

De la Fuente abrió, como ya es costumbre, el primer entrenamiento a la afición y, un día más, no falló. Numeroso público joven estrenando una nueva grada en el campo principal de la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas (afueras de Madrid), con asientos nuevos en los que puede leerse 'España' cuando no hay público.

Apenas quedaron espacios por los seguidores que disfrutaron de la cercanía de los internacionales. Todos fueron acercándose a la grada para firmar camisetas, carteles, hacerse fotos y provocar más de una emoción en los más pequeños.

En lo deportivo, con otro estreno, el de 'Trionda', el balón del Mundial 2026, fueron pocos los jugadores que trabajaron con intensidad. Tras la charla inicial en el círculo central del seleccionador, algunos como Marcos Llorente, Pablo Barrios, Borja Iglesias y Yeremy Pino, los cuatro de vuelta a la selección, más Dean Huijsen y Jorge de Frutos se retiraron a una banda para hacer estiramientos con rodillo y bicicleta a un ritmo suave. Ni se calzaron las botas.

El resto de internacionales calentaron con rondos y series de carrera. De la Fuente fue retirando jugadores de la sesión, en base a los minutos y la carga de partidos que tienen en sus piernas, y acabó quedándose sólo con Álex Baena, Mikel Merino, Aleix García y Jesús Rodríguez. Con una intensidad mayor hicieron carreras esquivando picas y acabaron acciones con disparos a puerta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alejandro Grimaldo, que sufrió un fuerte golpe en el último partido con el Bayer Leverkusen por el que tuvieron que aplicarle puntos en la ceja izquierda, se ejercitó sin problemas con una tirita como protección.

El martes, ya en sesión matinal desde las 11.00 horas (09.00 GMT) y a puerta cerrada, De la Fuente aumentará la carga de trabajo para comenzar a preparar el enfrentamiento ante Georgia del sábado (20.45 horas, 18.45 GMT) en el Martínez Valero de Elche (este de España).

España lidera el grupo E de la fase de clasificación europea, con seis puntos en los dos encuentros disputados, en los que presenta una diferencia goleadora de +9. Con tres unidades se encuentran Georgia y Turquía y cierra la tabla Bulgaria, que aún no ha sumado en las jornadas disputadas.