FASFE dispuesta a emprender acciones legales para evitar que Villarreal-Barsa sea en Miami

Tras la autorización de la UEFA de forma excepcional, FASFE manifestó su preocupación por "las consecuencias" que puede tener "la no objeción" de este organismo y realizó una llamamiento a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga para que escuchen a los representantes de la afición y que LaLiga celebre todos sus partidos en España.

"En este sentido, pedimos a ambas organizaciones que emprendan un proceso de consultas con todos los grupos implicados en el fútbol español, incluida la afición, con el fin de tomar decisiones sobre este y otros temas de una forma integradora y democrática, en consonancia con el proceso de consultas que UEFA ha empleado como base para la toma de sus decisiones sobre este y otros temas", añadió.

En un comunicado FASFE hizo también un llamamiento al Consejo Superior de Deportes (CSD) para tramite la solicitud que le formuló el pasado 12 de agosto y, en ejercicio de sus competencias, revoque el acuerdo de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de aprobar la celebración del partido fuera de España por vulnerar, entre otros preceptos, el propio Reglamento General de la RFEF.

La UEFA mantuvo ayer su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero autorizó excpecionalmente el traslado del Villarreal-Barcelona a Miami y del Milan-Como a Australia, porque el marco regulatorio de la FIFA –actualmente en revisión– "no es lo suficientemente claro y detallado", y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente.

También anunció que todas sus federaciones nacionales se han comprometido a consultar con la UEFA antes de presentar cualquier solicitud futura sobre casos similares, compromiso ante el que FASFE mostró su satisfacción.

"FASFE, con el respaldo de decenas de miles de aficionados y aficionadas de nuestro país y de millones de toda Europa, queremos reiterar nuestro compromiso por un fútbol democrático y sostenible vinculado a sus aficiones y, por lo tanto, nuestra más firme oposición a todo movimiento que se produzca con la finalidad de sustraer nuestros clubes de las comunidades y territorios en que tienen sus raíces, su apoyo y su razón de ser", concluyó el colectivo de aficionados.