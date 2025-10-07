La UEFA celebra que el Parlamento Europeo respalda su visión sobre el futuro del fútbol

Impulsada por el eurodiputado polaco y exministro de Cultura Bogdan Zdrojewski, la resolución subraya que el acceso a las competiciones europeas debe ganarse a través del rendimiento anual en la liga nacional, que debe salvaguardarse el equilibrio saludable entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales y que los partidos de las ligas nacionales deben disputarse en sus territorios de origen.

La UEFA aseguró en un comunicado que acoge con satisfacción la iniciativa, "como un claro compromiso para proteger y reforzar los principios que definen el fútbol europeo: solidaridad, competiciones abiertas, mérito deportivo, sostenibilidad, inclusión, integridad y territorialidad".

La resolución destaca la importancia de la solidaridad y la redistribución justa, además de hacerse eco de las recientes reformas de la UEFA para mejorar estos mecanismos, y aboga por la redistribución entre ligas, en refuerzo a la opinión que la UEFA mantiene de que la solidaridad debe ser un esfuerzo conjunto y colectivo de todo el ecosistema futbolístico.

También respaldan las medidas de la UEFA para involucrar a un mayor número de partes interesadas en la toma de decisiones, desde jugadores y aficionados hasta clubes, ligas y asociaciones nacionales, incluido el trabajo que lleva a cabo en el Comité de Diálogo Social de la UE sobre cuestiones como el sistema de traspasos y la salud y la seguridad de los jugadores.

"En conjunto, esta resolución supone un firme respaldo político al modelo de gobernanza y al programa de reformas de la UEFA. Refuerza el papel de la UEFA como organismo rector moderno y responsable, y proporciona un nuevo impulso para aumentar la participación, hacer crecer el fútbol de forma sostenible y ampliar su alcance e impacto", aseguró el organismo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, opinó que "el Parlamento Europeo ha vuelto a enviar un mensaje claro y contundente en nombre de los ciudadanos de la UE".

"Europa defiende su modelo de fútbol, que sirve a la sociedad en su conjunto, y no solo a los intereses económicos de unos pocos. El fútbol europeo es una historia de éxito única. Ahora es el momento de que la UE y los gobiernos nacionales lo sigan apoyando, proporcionando las garantías necesarias para que siga liderando a nivel mundial sin perder su arraigo en las comunidades", añadió.

La UEFA afirmó que "seguirá colaborando estrechamente con las instituciones de la UE y la comunidad futbolística para aplicar los principios reflejados en la resolución y garantizar que el fútbol siga siendo una fuerza de unidad, innovación e impacto social en toda Europa, inspirando y conectando a los ciudadanos de las generaciones venideras".