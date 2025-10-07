Los 7 protagonistas de la primera fase que llevan el peso de guiar el avance a octavos

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- Los octavos de final del Mundial sub-20 en Chile, que comienzan este martes, abren la puerta para que un grupo selecto de jugadores imponga sus condiciones para convertirse en la figura del torneo, una carrera en la que el volante mexicano de 16 años Gilberto Mora ha tomado la ventaja.

La estrella del Tri y el Tijuana, además de mostrar sus condiciones para el juego, ha marcado tres goles con los cuales está en la lucha por la Bota de Oro al máximo artillero del certamen junto a otros cuatro futbolistas.

Las dianas del talentoso volante han sido clave para México, dos de ellos convertidos ante España, de los cuales uno fue en el último minuto, y otro de penal ante Marruecos para concretar el avance a octavos de final donde se enfrenta a Chile.

La joya mexicana está en el ojo de grandes equipos, como Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, e incluso el Inter Miami de la MLS y de Messi, pero para llegar a Europa primero debe cumplir 18 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El explosivo extremo marroquí del USL Dunkerque de la Ligue 2 francesa guio la clasificación de su selección con dos triunfos ante España y Brasil en el arranque del torneo y ahora se medirá a Corea del Sur para dar un paso más.

El atacante zurdo de 19 años participó de los cuatros tantos que han marcado los juveniles Leones del Atlas, en su cuenta hay un gol y tres asistencias determinantes.

Ante España sirvió la asistencia del primer gol, y marcó el segundo para la victoria por 2-0, y frente a Brasil hizo dos pases a sus compañeros que terminaron en gol para el triunfo por 2-1.

El poderoso centro delantero argentino encabeza la lista de los máximos artilleros del certamen con sus tres dianas, producto de un doblete ante Cuba en el debut y otro tanto frente a Australia.

La promesa del alemán Bayer Leverkusen, surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, dio muestras de su contundencia en el área rival y su personalidad para destacar como un gran goleador.

El atacante destaca por su capacidad para ser rápido, ágil y enérgico para sacudirse rivales en los duelos y lo volverá a poner a prueba ante Nigeria.

Cremaschi lideró a su selección en fase de grupos protagonizando dos grandes encuentros ante Nueva Caledonia y Francia que permitieron a Estados Unidos llegar a la última jornada ya clasificado para octavos de final.

El jugador cedido por Inter Miami al Parma italiano acumula tres goles y una asistencia en el torneo y es la brújula de su equipo con una capacidad física diferencial, haciendo valer las tres temporadas que lleva ya en la elite futbolística.

Estados Unidos necesitará la mejor versión de su jugador estrella para el encuentro ante Italia, después de que Cremaschi se mostrara algo desaparecido en el último encuentro contra Sudáfrica.

Michal y Le Borgne han sido las notas destacadas de una selección francesa que dejó dudas al clasificar tercera tras un triple empate a 6 puntos con Estados Unidos y Sudáfrica de mejor diferencia de goles, y buscarán el reimpulso ante Japón.

Lucas Michal, del AS Mónaco, firmó una gran actuación ante Sudáfrica marcando el gol de la victoria y siendo un cuchillo por banda izquierda, anotó un doblete en la goleada a Nueva Caledonia y destacó en la derrota ante Estados Unidos.

Andréa Le Borgne, del Como 1907, destacó como la figura clave del mediocampo francés, dirigiendo las operaciones de ataque de su equipo y rubricando una gran fase de grupos con un triplete ante Nueva Caledonia.

González estaba siendo una de las sensaciones del torneo hasta que fue expulsado, por roja directa, ante Corea del Sur en la segunda jornada de la fase de grupos.

El extremo había marcado un gol en el partido inaugural en el que fue la referencia de su equipo, que lo buscó en cada acción de ataque a sabiendas de la enorme capacidad creativa del jugador del Wolverhampton de la Premier League.

Tras un partido de ausencia, el extremo volverá al campo en octavos de final con ganas de desquitarse frente a Noruega.