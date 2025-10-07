Luany: "Somos el Atlético de Madrid y no dejaremos de creer"

"Es un partido difícil, confiamos en el equipo. Ellas vienen trabajando mucho, pero nosotras también. Para conseguir la victoria necesitamos estar juntas y confiar en la compañera que está al lado, somos el Atlético de Madrid y no dejaremos de creer", dijo para el club rojiblanco sobre el encuentro que disputarán en Austria.

Luany, autora de dos goles y dos asistencias en los cuatro partidos del mes, fue designada este lunes mejor jugadora de septiembre en la Liga F española de fútbol.

"Estoy muy contenta y quiero dar las gracias a los aficionados, mis compañeras y a nuestro staff. Estoy trabajando con mucho esfuerzo", confesó acerca del reconocimiento.

Luany superó a las otras seis futbolistas nominadas: Claudia Pina (Barcelona), Sara Däbritz (Real Madrid), Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Antonia Canales (Badalona Women), Lauri Requena (Granada) y Aleksandra Zaremba (Costa Adeje Tenerife).

"He empezado muy bien y quiero ayudar al resto. Tenemos un equipo grande y fuerte, juntas estamos trabajando por el mismo objetivo", apuntó sobre su inicio de temporada.

Ha disputado 256 minutos repartidos en los cuatro partidos de este mes de septiembre en la Liga F. Marcó dos goles, ante el Real Madrid (2-1) y contra el Levante (4-0), y repartió dos asistencias.

Además, la brasileña ya suma tres goles y tres asistencias en este arranque de competición, y fue clave con dos tantos para que el conjunto rojiblanco volviera a la fase liga de la Liga de Campeones tras cuatro años de ausencia.

Luany recibirá el galardón antes del encuentro Atlético de Madrid-Barcelona, correspondiente a la séptima jornada de competición, y que se disputará el domingo que viene a las 12:00 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.