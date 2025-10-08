Ceferin: El mundo no eran tan peligroso desde 1930

El presidente de la UEFA hizo estas declaraciones al ser cuestionado por los mayores retos que ha afrontado durante su participación en el 'Portugal Football Summit', que se celebra en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa y que reunirá a referentes del fútbol mundial durante cuatro días.

“Tenemos guerras cada día, tenemos conflictos, tenemos situaciones terribles alrededor (…). Creo que los tiempos en el mundo no eran tan complicados o peligrosos desde los 30 del siglo pasado. Espero que no pase algo mayor”, afirmó el directivo, mencionando la guerra en Ucrania pero no el conflicto en Oriente Medio.

Sobre la pandemia y la Superliga, Čeferin señaló que fueron asuntos diferentes y requirieron “diferentes agilidades y flexibilidades para resolverlos”.

Por otro lado, destacó retos como superar el conservadurismo en el fútbol y pensar en incluir el uso de la inteligencia artificial y de diferentes plataformas de 'streaming' y redes sociales.

Cuestionado por el fútbol femenino, el presidente de la UEFA aseguró que está creciendo “exponencialmente” y que es necesario invertir en él.

“No debemos olvidar que el fútbol femenino es un deporte relativamente joven. Los hombres juegan al fútbol desde hace 100 años o más. Las mujeres en muchos países de Europa no jugaban hace 20 años, incluso en Europa, así que ahora es muy importante invertir”, aseveró.

Subrayó, además, que el fútbol femenino es capaz de llenar ahora grandes estadios y tiene seguidores “más calmados”.

Durante su alocución, Čeferin destacó el trabajo de Cristiano Ronaldo durante su carrera, tanto en dar visibilidad al fútbol como en proyectos solidarios. “Es increíble lograr lo que ha logrado”, recalcó.

Sobre otros jugadores de la selección portuguesa, destacó a Nuno Mendes, que es “fantástico” y, en su opinión, “quizás el mejor jugador ahora mismo”; así como a Neves, Vitinha o Ruben Dias.