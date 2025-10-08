De la Fuente inicia la búsqueda de alternativas

Es, probablemente, junto a la salida a Turquía que solucionó con una exhibición (0-6), el enfrentamiento más complejo de la selección española en su camino al Mundial 2026. La Georgia de Khvicha Kvaratskhelia, campeón de Europa con el PSG, y George Mikautadze, pieza clave del nuevo Villarreal.

Con bajas en España de titulares habituales como Dani Carvajal, Huijsen, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Lamine Yamal y Nico Williams, De la Fuente ya encaja piezas en su esquema para intentar mantener el nivel, sostener la racha sin perder que está a dos partidos del récord histórico de la selección española y dar un nuevo paso firme hacia la clasificación.

El miércoles, por primer día, juntó en un entrenamiento a los 24 jugadores convocados, sin Huijsen tras confirmarse el problema muscular que le obligó a marcharse a casa y a la espera de la llegada de Aymeric Laporte a la concentración.

Incluso reforzó una sesión en la que el seleccionador mide la carga de trabajo de los jugadores más cargados muscularmente, con la presencia de seis internacionales sub-21. Los defensas Alex Jiménez, Yarek Gasiorowski, Cristhian Mosquera, los centrocampistas Chema Andrés, Mario Martín y Fer López, más el delantero Eliezer Mayenda se ejercitaron con la absoluta.

Para la plaza que deja libre Huijsen en el centro de la defensa, De la Fuente estudia el momento de Pau Cubarsí y el de Dani Vivian. En un centro del campo en el que repetirán Martín Zubimendi, Pedri y Mikel Merino, la búsqueda de dos extremos nuevos pasa por Álex Baena, Dani Olmo, Yeremy Pino y Ferran Torres, que con Mikel Oyarzabal asentado como el 9 de la selección, podría caer a una banda.

De la Fuente seguirá sacando conclusiones el jueves, ya con Laporte integrado en el grupo, en un entrenamiento que completará la selección española en la Ciudad del Fútbol desde las once de la mañana (las 09:00 horas GMT) a puerta cerrada.