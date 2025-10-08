El partido Argentina-Puerto Rico se jugará en Florida por la militarización de Chicago

Los organizadores avisaron a la prensa acreditada, incluida la Agencia EFE, que el partido programado para el 13 de octubre en el estado Solder Field de Chicago será ahora el día 14 en Fort Lauderdale, en el Chase Stadium, sede del Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi.

Aunque no hay detalles oficiales sobre el traslado del evento, la reubicación trasciende mientras Chicago permanece este miércoles expectante ante el despliegue de los 200 soldados de la Guardia Nacional que ordenó Trump para proteger a agentes de la Patrulla Fronteriza.

La mayor ciudad de Illinois acumula un mes de intensas redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump, lo que ha desatado protestas en el estado, donde la Patrulla Fronteriza disparó a una mujer estadounidense el sábado pasado.

Semanas antes, el 12 de septiembre, el mexicano Silverio Villegas-González, de 38 años, murió tras recibir un disparo de un oficial que, supuestamente, sufrió lesiones de gravedad porque lo atropelló el inmigrante.

Pero otros medios de Argentina, donde primero trascendió la noticia, señalaron que el motivo también podría ser un asunto de organización y dar mayor tiempo a la venta de boletos, pues en Florida la población argentina y puertorriqueña es mayor que en Illinois.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció desde agosto que la campeona del mundo jugará primero el 10 de octubre contra Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y luego ante el equipo puertorriqueño.

Ambos amistosos forman parte del calendario de la Albiceleste de cara al Mundial de 2026, al que ya está clasificada, e incluyen también amistosos contra Angola e India en noviembre, y la 'Finalissima' contra España, prevista para marzo próximo.