El sindicato de jugadores llama a reunión tras confirmación del Villarreal-Barça en Miami

Por ello, la AFE, ante la "ausencia de información", ha convocado a los tres actores junto a una representación de capitanes de los equipos de LaLiga, que según el sindicato, reclaman "diálogo y transparencia".

"Ante la ausencia de información por parte de LaLiga tras la solicitud que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el pasado 12 de agosto sobre la posibilidad de disputar un partido de LaLiga en Miami, el sindicato ha convocado a una reunión a LaLiga, FC Barcelona y Villarreal CF para la próxima semana, a la que asistirá una representación de los capitanes de Primera División que, desde el pasado 21 de agosto de 2025, reclaman diálogo y transparencia", reza el comunicado.

Paralelamente, Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó este miércoles la celebración de este partido en Miami y señaló que el encuentro busca acercar el fútbol español a una afición global.

Por ello, desde el sindicado de futbolistas demandan "consenso y acuerdo previo" con todos los actores del fútbol, especialmente con los futbolistas.

"La celebración de un partido de la competición doméstica fuera del territorio nacional implica cambios a nivel deportivo y en relación a sus derechos como trabajadores. Por ello, entendemos que un proyecto de estas características requiere de un consenso y un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con los principales actores, que son los futbolistas", finalizó.