Huijsen sufre una lesión en el sóleo y estará dos semanas de baja

Tras abandonar la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana del miércoles, Huijsen se dirigió a la ciudad deportiva del Real Madrid donde se ha confirmado la dolencia que desveló una resonancia magnética.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen y valoradas por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico.

Huijsen se incorporó en la tarde del lunes a la llamada de la selección española con molestias musculares tras el partido del Real Madrid ante el Villarreal, que comunicó al cuerpo técnico y los doctores.

El joven central no se entrenó en la primera sesión el martes, en la que se quedó fuera del grupo realizando estiramientos y soltando piernas con bicicleta estática, y tras no mejorar las sensaciones se sometió a unas primeras pruebas médicas que desvelaron la lesión muscular.

Según informan a EFE fuentes del Real Madrid, tras ser revisado por los doctores del club en Valdebebas, se estima un tiempo de baja de entre 12 y 15 días. A falta de ver su evolución diaria en el tratamiento de recuperación, se estima que no podrá participar en el regreso de LaLiga ante el Getafe y el objetivo es que reaparezca en la Liga de Campeones ante el Juventus el 22 de octubre.