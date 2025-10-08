Kane, duda para el partido contra Gales

El delantero del Bayern de Múnich no se entrenó este miércoles con el resto del grupo y realizó ejercicios individuales en el gimnasio. No fue el único en entrenarse en solitario y Jarrel Quansah, del Bayer Leverkusen, también se quedó en el gimnasio.

El futbolista de 32 años es el máximo goleador de la historia de Inglaterra, con 74 goles en 109 partidos, pero está bien cubierto en esta convocatoria con Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen y Anthony Gordon.

Los de Thomas Tuchel se enfrentarán este jueves a Gales en un partido amistoso, mientras que el próximo martes se enfrentarán a Letonia en partido clasificatoria para el Mundial de 2026. Los ingleses son líderes de su grupo con quince de quince puntos posibles.