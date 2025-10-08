La sub-21 italiana innova en los entrenamientos: parche en el ojo para limitar la visión

Roma, 8 oct (EFE).- La selección italiana sub-21 sorprendió esta semana en los entrenamientos al ejercitarse con un parche en un ojo, novedad impulsada por el seleccionador Silvio Baldini para mejorar la concentración y la forma física.