La sub-21 italiana innova en los entrenamientos: parche en el ojo para limitar la visión

No tardaron en hacerse virales en Italia las fotos y los vídeos de los sub-21 entrenando con un ojo tapado por un parche, práctica que Baldini, en realidad, ya implementó cuando fue entrenador del Pescara.
También la de hacer que jueguen con un brazo metido en el peto y así reducir su movilidad.
Son técnicas más propias del boxeo, pero que el nuevo seleccionador 'azzurro', cuyo segundo entrenador es el exjugador del Juventus Turín Andrea Barzagli, considera fundamental para mejorar la posición en el campo y los reflejos de los ahora llamados 'piratas', que se miden a Suecia y Armenia en partidos clasificatorios para la Eurocopa 2027.
"Quiero empujar a los chicos a que miren el campo no solo con los ojos, sino también con la mente y con el cuerpo", explicó en el pasado parón de selecciones el técnico de 67 años.
