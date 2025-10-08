LaLiga confirma que el Villarreal-Barcelona se jugará en Miami

Con este partido "damos un paso histórico que proyecta a LALIGA y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", asegura LaLiga en un comunicado.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, señaló que este partido busca "acercar" el fútbol español "a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España".

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, apuntó que para su club "es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos".

"Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de LaLiga. Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles", prosiguió.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, destacó: "Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club".

"Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona. Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel”, agregó.

LaLiga resalta que esta decisión es "el resultado de años de diálogo y coordinación con todas las partes implicadas, y que su propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LALIGA como una de las mejores competiciones del mundo, todo ello preservando la integridad de la misma".

El comunicado añade que el partido será transmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia, y que se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local.

Los abonados del Villarreal podrán viajar de forma gratuita al partido y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad.

Durante las semanas previas, señala LaLiga, se organizarán eventos de activación en Estados Unidos "para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LALIGA más allá del propio partido".

El Hard Rock Stadium de Miami, sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, acogerá este partido con un aforo de unos 65.000 espectadores y las personas interesadas en asistir pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa, que tendrá lugar el 21 de octubre, y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.