Marruecos buscará confirmar su condición de favorito frente a la incógnita Corea del Sur

Los de Mohamad Ouahbi se han mostrado como un equipo muy sólido, bien cosido entre las líneas, con una disciplina técnica envidiable, una presión solidaria y asfixiante y una velocidad endiablada en ataque.

Y dos hombres que han destacado por encima del resto y que apuntan al once titular de estrellas en ciernes de este Mundial junto a talentos como el mexicano Gabriel Mora: el extremo del Watford Othamane Maamma y su compañero de ataque Gessime Yassine, enrolado en el Dunkerke francés.

Maamma, además, hizo uno de los goles candidatos al premio a mejor tanto del Mundial, una preciosa chilena con la que ayudó a derrotar a España.

Y son precisamente las dos victorias de muchos quilates, logradas además con contundencia, las que han colocado tambien a los magrebíes en el escaparate de los favoritos: 2-0 le endosó a Brasil y 2-1 a España, para acabar primeros en el llamado 'grupo de la muerte' tras empatar a 2-2 con México, equipo que ya está en cuartos tras eliminar a la anfitriona Chile.

El fruto de una política deportiva que tiene como objetivo el Mundial 2030, que se disputa en España, Portugal y Marruecos, y que apuesta por exportar su talento a Europa en busca de alto rendimiento.

En el otro lado de la cancha estará Corea del Sur, que pasó como una de las cuatro mejores terceras, tras quedar por detrás de Ucrania y Paraguay en un grupo en el que también estaba Panamá.

Fue la victoria frente a la cenicienta centroamericana la que le permitió avanzar, junto al empate sin goles con Paraguay tras la derrota en la jornada inaugural frente a Ucrania, que quedó primera.

No obstante, se esperaba más de los coreanos, que se han mostrado como un equipo aseado, pero sin demasiada efectividad en las dos áreas. Recibieron tres goles en tres partidos y marcaron el mismo número.

El equipo que logre avanzar se enfrentará a cuartos de final al ganador del duelo de este miércoles entre Italia y Estados Unidos, este último también con cartel de posible favorito.

. Marruecos: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Essadak, Al Haddad, Khalifi, Maamma; Yassine y Zabiri. Entrenador: Mohamad Ouahbi.

. Corea del Sur: Seong-Min; Geon-Hee, Sun-Woo, Min-Ha, Hyun-Seo; Choi-Byeong, Ma-Ho, Seung-Gu, Seung-Mi; Myung-Jun y Tae-Won. Entrenador: Chang won-Lee

Cancha: Estadio El Teniente, de Rancagua.