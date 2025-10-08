Miguel Angel Gil: "La asamblea de hoy en Roma escenifica la gran unión del fútbol europeo"

Miguel Angel Gil (Madrid, 1963), miembro del Comité Ejecutivo de UEFA y vicepresidente primero de LaLiga, asistió a una reunión cuya asociación estrena siglas -EFC- y que contó con la presencia de representantes de más de 800 clubes asociados y dirigentes como Gianni Infantino (FIFA), Aleksander Ceferin (UEFA), Nasser Al-Khelaifi (PSG) o Joan Laporta (FC Barcelona), entre otros.

"ECA, ahora ya EFC, sigue creciendo en número de clubes y en peso en los foros de decisión. Esta asamblea de Roma, con más de 800 clubes, escenifica muy bien la gran unión del fútbol europeo. Aquí están presentes miembros de las 55 asociaciones que integran UEFA y de todos los tamaños: hay clubes grandes, medianos y pequeños que compiten en todas las ligas europeas. A la asamblea también ha acudido UEFA, con la que los clubes trabajan cada vez más cerca", explicó el ejecutivo atlético.

Cuestionado cómo había evolucionado la unión de los clubes desde los orígenes del G14 en su día hasta la actualidad, Miguel Angel Gil subrayó que "UEFA y EFC representan a toda la familia del fútbol europeo". "Desde la llegada de Nasser a la presidencia, la representación de los clubes en los diferentes organismos ha cambiado por completo. Ahora tenemos voz y voto, ahora somos muchos, ahora formamos parte de la toma de decisiones relevantes y gobernanza en nuestro sector, como los formatos de las competiciones, el control financiero…", añadió el dirigente español.

"UC3, la sociedad que hemos creado, al 50%, entre UEFA y los clubes, es la responsable de la comercialización de las distintas competiciones, de la venta de derechos de televisión, de los patrocinios, del reparto económico, de la solidaridad con los clubes que no participan", argumentó para ilustrar este recorrido.

El parón de las Ligas esta semana debido a la entrada en acción del fútbol de selecciones, en busca de plazas para el Mundial de EEUU, México y Canadá, y los desajustes que se crean en el calendario entre clubes y Federaciones, fue uno de los puntos analizados este miércoles en la Asamblea.

"Cuando piensas solo como club de tu país, desconoces por completo las grandes diferencias entre clubes, ligas y selecciones nacionales de todo el mundo. Cuando formas parte de organismos tanto nacionales como internacionales, entiendes mejor la dificultad que existe para alcanzar un equilibrio entre los intereses de todas las partes. Lo cierto es que la sobrecarga en el calendario nos afecta a un número muy pequeño de clubes, que somos los que participamos en la competiciones locales y continentales, y al mismo tiempo aportamos un mayor número de jugadores a las distintas selecciones nacionales", apunta el consejero delegado del Atlético de Madrid.

"En mi opinión, la solución para la sobrecarga del calendario en estos clubes pasaría por limitar el número de partidos por temporada que puede disputar un jugador, tanto con su club como con su selección", explica.

La Superliga y su futuro. Un tema candente en los últimos años en la opinión pública. Un asunto que genera debate. El foro de la EFC -European Footbal Clubs-, invita a poner encima de la mesa este proyecto. Miguel Angel Gil es rotundo también con este tema.

"La realidad es que sólo se habla en España y sin duda es por la relevancia que tienen el Real Madrid y su presidente, como impulsores de la idea. En Europa hace tiempo que se considera un proyecto muerto. Prueba de ello es que los actuales formatos, sistemas de reparto y la comercialización de derechos de televisión y patrocinios para el siguiente ciclo 2027-31, los hemos acordado entre clubes y UEFA y son completamente opuestos a los que proponía el modelo de la Superliga", argumenta el ejecutivo atlético.

Preguntado por si el FC Barcelona quiere volver a formar parte de la EFC, de donde salió cuando se anunció la creación de la Superliga en 2022, el consejero delegado del Atlético de Madrid dijo que "el Barça ha sido y debe volver a ser un actor importante en los órganos de decisión sobre nuestro sector y su futuro. El hecho de que Joan Laporta decidiese aceptar nuestra invitación y nos haya acompañado en Roma es una alegría y una buena noticia para los que defendemos que el fútbol europeo debe ser una familia unida. Debemos entender las diferencias entre unos y otros y proponer mejoras, pero siempre desde dentro. La verdad es que he visto a Joan ilusionado y comprometido con volver".

El cambio de nombre e identidad y el paso de la ECA a EFC responde, según Gil, a que "la antigua denominación (ECA, European Club Association) era más genérica, porque no incorporaba la palabra fútbol. Ahora se define mucho mejor lo que representamos y también se ha decidido modernizar la imagen para acercarse más a nuestro deporte y a sus aficionados".

Otro de los asuntos del día en los pasillos de la asamblea en Roma fue la polémica suscitada en España por el apoyo de LaLiga a la disputa del partido de Liga, Villarreal - FC Barcelona en Miami. "Se está hablando de la disputa de partidos nacionales fuera de sus territorios. Creo sinceramente que la disputa de un partido oficial al año en cada una de las ligas importantes fuera de sus territorios no puede atentar contra la integridad de la competición. Y, sin embargo, sí pienso que contribuye al crecimiento del interés en otros territorios sobre nuestras ligas y nuestros clubes. Sin duda nos ayudará a mejorar el valor de los derechos de televisión, de nuestros patrocinios y de nuestros clubes".

A la pregunta de si esta decisión de salir fuera de España a jugar en EEUU no defiende al público fiel de cada club que paga sus abonos anualmente, el ejecutivo de la EFC insistió en que "el fútbol se ha globalizado por completo y los que trabajamos en él debemos tener en cuenta tanto a los aficionados locales como a los del resto del mundo, pues es la suma de todos ellos la que permite que nuestras competiciones, y por tanto nuestros clubes, sean cada vez más grandes. Disputar un partido por temporada fuera de nuestro territorio de los 380 de Liga que se juegan al año, no creo que pueda generar ningún desarraigo en los aficionados locales. Más aún cuando será difícil que un mismo club repita de manera frecuente".

"El Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución que respalda la visión de la UEFA sobre el fútbol, con competiciones basadas en el mérito y el principio de solidaridad. Es obvio que tanto UEFA como los clubes europeos, por tradición y por nuestra cultura, entendemos que la integridad y el mérito deportivo son valores esenciales en nuestras competiciones. Es esencial ensalzar la cultura del esfuerzo y el mérito en la formación de los jóvenes", reflexionó Miguel Angel Gil al término de la asamblea de la renombrada EFC -European Football Clubs en Roma-.