Mikel Merino y Cucurella defienden los cuidados a los jugadores en la selección

"Si en algún lugar cuidan a los jugadores es en la Federación", defendió con contundencia Mikel Merino.

"No es solo a nivel de facilidades desde que ponemos pie en Madrid, también con entrenamientos individualizados. Quieren que estemos frescos, que no acumulemos minutos porque saben que hay un calendario muy apretado. La primera charla del seleccionador siempre es cuidarnos, estar bien, hay comunicación abierta con él", explicó.

Merino terminó reconociendo que si el jugador en la charla con Luis de la Fuente reconoce que no está a buen nivel físico, sabe que no participará en el partido. "Los que llevamos más tiempo sabemos que si decimos que no estamos, nos va a cuidar. Es todo muy sano, abierto y transparente", dijo.

En la misma línea se expresó Cucurella que desveló que en el tercer día de concentración esta semana, aún hay jugadores que no se ejercitan con el grupo por cuidar su físico y no correr riesgos.

"La comunicación es muy buena. Venir aquí es un placer. El día que no te llamen o estés sin jugar en tu equipo vas a recordar estos momentos, lo bien que lo pasabas, lo privilegiado que eras por formar parte de la selección", opinó.

"Con todos los minutos que tenemos en partidos, aquí nos dicen que hagamos lo que queramos un poco a la carta. Hoy es el primer día que entrenamos, algunos aún no lo hacen con el grupo, y en ese aspecto lo intentan hacer lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones al partido del sábado", agregó.

En un acto publicitario de patrocinio de la selección española, la renovación de TCL, Cucurella y Merino respondieron a la disputa de un partido de LaLiga EA Sports, el Villarreal-Barcelona, en Miami.

"Es verdad que es un poco extraño porque nunca se ha hecho, pero hay una parte buena que es llevar un espectáculo a otra parte del mundo ante gente que no tiene posibilidad de viajar", defendió Cucurella.

"Hay muchos puntos de vista y todos son válidos pero hacia donde esta yendo el fútbol y los deportes, lo vemos en NFL o NBA, es a dar espectáculo saliendo a otras partes del mundo. Creo que no es malo para LaLiga y el fútbol español poder mostrar en otros lugares la calidad de nuestra liga y de los jugadores siempre que todos estén de acuerdo y los aficionados no se queden sin ver un partido en casa que les haga ilusión. La exposición me parece muy positiva para el fútbol español", opinó Merino.