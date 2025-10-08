Muere György Mezey, el entrenador que llevó a Hungría a su último mundial, el de México 86

Mezey, apodado como 'dottore', nació el 7 de septiembre de 1941 en la ciudad de Topolya (actualmente Backa Topola, en Serbia) y estudió en las cercanías de Budapest, donde empezó a jugar al fútbol a los 14 años de edad en el club de Rákosligeti AC.

Después de jugar en varios equipos de ligas menores comenzó su labor de entrenador en el Spartacus, todavía como jugador, desde 1965.

Posteriormente dirigió varios equipos de la primera liga, como el BVSC o el MTK con el que logró el tercer puesto en la temporada de 1977-1978.

En 1983 se hizo cargo de la selección de Hungría y la convirtió en una de las mejores de Europa.

En 1985 la revista británica World Soccer lo eligió como el seleccionador del año.

Bajo la dirección de Mezey la selección húngara se clasificó para el Mundial de México de 1986, el último en el que este país ha participado.

En esa competición Hungría se estrenó con una derrota por 0 a 6 contra la Unión Soviética, y en la clasificación final quedó 18 entre los 24 países participantes.

Posteriormente, Mezey trabajó primero como seleccionador de Kuwait (1986-1988) y de varios equipos húngaros de la primera división, como el Videoton, Vasas, Újpest y Fehérvár, logrando el título con este último club en la temporada de 2010-2011.

Entre 1999 y 2006 fue miembro de la directiva de la Federación húngara en dos temporadas, ocupando el cargo de vicepresidente entre 2005 y 2006.

En 2020 en la Gala del Deportista del Año, la Federación húngara le concedió el Premio a la Trayectoria Profesional.