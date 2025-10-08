Nico Paz, premio 'Estrella Emergente' de la Serie A en septiembre

"El premio a la Estrella Emergente del Mes de septiembre fue otorgado al jugador del Como Nico Paz. El trofeo se entregará antes del partido Como-Juventus, programado para el domingo 19 de octubre de 2025 a las 12:30 en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como", informó la Serie A.

En el mes de septiembre, Nico Paz fue el líder del combinado de Cesc Fàbregas con dos goles y dos asistencias.

"Nico Paz duplicó su éxito y confirmó su posición como Jugador Sub-23 del Mes de septiembre", declaró Luigi De Siervo , director ejecutivo de la 'Lega Calcio' Serie A.

"Superando a muchos jóvenes como Yildiz y Soulé, Nico Paz se alzó con el primer puesto con dos goles y dos asistencias en tres partidos. Clave en cada gol del Como este mes, Nico Paz ha trascendido desde hace tiempo la categoría de 'promesa'. Es un joven talento que todo el mundo envidia, un ejemplo de clase y consistencia, una auténtica joya para el Como y la Serie A", añadió De Siervo.

