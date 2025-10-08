Para Infantino, Portugal es ejemplo de organización y excelencia para el Mundial 2030

Así lo subrayó en un vídeo pregrabado durante la apertura de la 'Portugal Football Summit', que se celebra esta semana en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

“Portugal no es solo un país de tradición futbolística extraordinaria, sino también uno de los actores que más ha invertido en el desarrollo, sea en la formación de jóvenes talentos, en el fortalecimiento del fútbol femenino, en la construcción de infraestructuras y en el incentivo a la innovación", consideró Infantino.

En esa línea, realzó que el Mundial de 2030, que organizarán en colaboración Portugal, España y Marruecos, será un "momento histórico".

Asimismo, destacó la agenda de esta 'Football Summit', que, en su opinión se celebra en “tiempos de grandes desafíos” y “enormes oportunidades”.

“La globalización, la tecnología, los cambios en los hábitos de consumo, los nuevos formatos de competiciones y la creciente exigencia de responsabilidad social y sostenibilidad: Todo eso nos exige creatividad, coraje, cooperación y un compromiso claro con los valores que hacen el fútbol”, alegó.

La importancia de esta cumbre deportiva la destacaron también el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebleo de Sousa.

En ese sentido, Proença aseguró que este encuentro, que lo definió como "la mayor cumbre del mundo" del fútbol, es el comienzo de "un nuevo capítulo" en la innovación en la historia de este deporte en Portugal.

"Sumaremos a la discusión a todos los que forman parte de esta enorme comunidad del fútbol, de esta familia del fútbol, desde los jugadores, los entrenadores, los árbitros, dirigentes de los clubes, médicos, enfermeros, masajistas, socios y adeptos, todos juntos”, aseguró.

El jefe de Estado luso recalcó también el rol de Portugal en la visibilización del fútbol en el mundo y abogó por marcarse nuevos objetivos de cara al Mundial 2030.

"Tenemos una ocasión única, que es conquistar Estados Unidos y Canadá. Tenemos que conquistarlos. Nos está faltando esa parte del continente americano", aseveró.

Señaló las oportunidades en otros continentes, como Asia y Oceanía, para lograr que el fútbol sea un fenómeno más global.

"El tiempo que tenemos para conseguir esto es de hoy al 2030. Y en 2030 aquí está Portugal, con España y Marruecos, para afirmarse en el mundo", añadió.

La 'Portugal Football Summit' se celebra hasta el próximo día 11 y contará con la presencia de figuras del fútbol como el director deportivo del FC Barcelona, Deco, exjugadores como el exmadridista Pepe y representantes de clubes como el Atlético de Madrid o el Athletic de Bilbao.