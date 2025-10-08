Suspendido quince días director deportivo del Betis y con 2 partidos el físico del Sevilla

La RFEF informó este miércoles, entre otros acuerdos de su órgano disciplinario, de la suspensión de Manu Fajardó por quince días "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multas accesorias en aplicación del artículo 52" de su Código Disciplinario "(Artículo: 124)".
También impuso dos partidos de suspensión a Bonini, preparador físico del Sevilla, "por protestas al árbitro, principal, asistente o cuarto árbitro, con multas accesorias en aplicación del artículo 52 del CD (Artículo: 127), en el encuentro de la pasada jornada en la que su equipo venció por 4-1 al Barcelona.