Thiago Alcántara se suma a Laureus como embajador

El anuncio se hizo durante la visita de Thiago a Fútbol Más, un programa "legado" apoyado por Laureus en Madrid, que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes, en la que participó en una sesión con niños con actividades dirigidas a fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

Thiago Alcántara, de 34 años, jugó 46 partidos con la selección española y tras pasar por la cantera del Barcelona, ganó cuatro títulos de La Liga y formó parte del equipo que ganó la Liga de Campeones en 2011 con Pep Guardiola como entrenador.

En 2013 fichó por el Bayern de Múnich alemán, con el que conquistó siete títulos de la Bundesliga y una nueva Liga de Campeones en 2020 antes de incorporarse al Liverpool, con el que jugó 68 partidos y celebró otros tres trofeos.

Laureus recordó que Fútbol Más, que opera en varios países de todo el mundo y tiene un impacto en comunidades de América Latina, África y Europa, forma parte de una iniciativa surgida tras la entrega de sus premiosos anuales en 2024 y 2025 en Madrid, a los que se sumó Thiago y en los que la ciudad y la Comunidad de Madrid se comprometieron a apoyar los programas "Laureus Sport for Good" en la región.

"Los Premios Laureus en Madrid fueron inolvidables: una celebración del deporte y su poder para unir a las personas. Lo que más me impactó fue el compromiso de dejar un legado aquí, en la ciudad, para apoyar programas como Fútbol Más, que están cambiando vidas. Hoy he visto ese legado en acción. Estos niños están aprendiendo habilidades para la vida a través del fútbol —confianza, respeto, trabajo en equipo— y es inspirador", declaró Thiago.

Creador de la Fundación Familia Alcántara para promover el desarrollo personal y la inclusión social por medio del deporte, Thiago aseguró que ha tenido la suerte de vivir su sueño a través del fútbol y que ahora quiere "ayudar a otros a hacer lo mismo".