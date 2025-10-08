UC3, empresa conjunta de UEFA y clubes europeos, aprueba estrategia comercial 2027-33

La UEFA anunció este miércoles que UC3 lanzará al mercado de manera inminente una estrategia innovadora de derechos de medios, patrocinio y licencias a partir de 2027 para los derechos comerciales de las competiciones que gestiona: Liga de Campeones, Liga Europa, Liga Conferencia, Supercopa, LIga de Campeones juvenil, Liga de Campeones de fútbol sala y Liga de Campeones femenina.

La estrategia partirá del reconocimiento de que los mercados de medios están cambiando rápidamente e impulsará un modelo comercial más flexible y orientado para el patrocinio y la licencia.

Según la UEFA, "al integrar conocimientos basados en datos y tecnología publicitaria propietaria, UC3 ayudará a las marcas a llegar a los aficionados con más precisión y relevancia que nunca, al tiempo que desbloquea valor incremental en los ámbitos de la transmisión, digital y en vivo".

UC3 fue fundada como la empresa de gestión de derechos exclusiva para las competiciones de clubes de la UEFA (UCC) y une a la UEFA y a los clubes en una asociación para cogestionar todos los aspectos comerciales de estas, mejorando su valor para los socios comerciales y promoviendo un crecimiento sostenible a largo plazo para las competiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, "al llevar un enfoque fresco a los mercados clave e introducir nuevos paquetes innovadores, establece un nuevo estándar sobre cómo se lleva el fútbol a los aficionados de todo el mundo".

"El papel de UC3 no es simplemente vender derechos, sino crear valor a largo plazo para nuestras competencias, clubes y socios. A través de innovaciones líderes en la industria en transmisión, tecnología y patrocinio, UC3 desbloqueará oportunidades únicas para socios de medios y marcas y entregará un impacto medible para los fanáticos en cada plataforma", apuntó Charlie Marshall, también codirector general de UC3.