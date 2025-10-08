Fútbol Internacional

UC3, empresa conjunta de UEFA y clubes europeos, aprueba estrategia comercial 2027-33

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- La empresa conjunta de la UEFA y los Clubes de Fútbol Europeos (EFC), UC3, aprobó la estrategia comercial para el ciclo 2027-2033 de sus competiciones en la reunión celebrada en Roma como parte de la 32ª asamblea general de la asociación de clubes, hasta ahora denominada ECA.

Por EFE
08 de octubre de 2025 - 11:00
La UEFA anunció este miércoles que UC3 lanzará al mercado de manera inminente una estrategia innovadora de derechos de medios, patrocinio y licencias a partir de 2027 para los derechos comerciales de las competiciones que gestiona: Liga de Campeones, Liga Europa, Liga Conferencia, Supercopa, LIga de Campeones juvenil, Liga de Campeones de fútbol sala y Liga de Campeones femenina.

La estrategia partirá del reconocimiento de que los mercados de medios están cambiando rápidamente e impulsará un modelo comercial más flexible y orientado para el patrocinio y la licencia.

Según la UEFA, "al integrar conocimientos basados en datos y tecnología publicitaria propietaria, UC3 ayudará a las marcas a llegar a los aficionados con más precisión y relevancia que nunca, al tiempo que desbloquea valor incremental en los ámbitos de la transmisión, digital y en vivo".

UC3 fue fundada como la empresa de gestión de derechos exclusiva para las competiciones de clubes de la UEFA (UCC) y une a la UEFA y a los clubes en una asociación para cogestionar todos los aspectos comerciales de estas, mejorando su valor para los socios comerciales y promoviendo un crecimiento sostenible a largo plazo para las competiciones.

Según Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, "al llevar un enfoque fresco a los mercados clave e introducir nuevos paquetes innovadores, establece un nuevo estándar sobre cómo se lleva el fútbol a los aficionados de todo el mundo".

"El papel de UC3 no es simplemente vender derechos, sino crear valor a largo plazo para nuestras competencias, clubes y socios. A través de innovaciones líderes en la industria en transmisión, tecnología y patrocinio, UC3 desbloqueará oportunidades únicas para socios de medios y marcas y entregará un impacto medible para los fanáticos en cada plataforma", apuntó Charlie Marshall, también codirector general de UC3.

