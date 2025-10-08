Veiga: El Villarreal tendrá que "adaptarse a la situación" de medirse al Barça en Miami

Lisboa, 8 oct (EFE).- El central portugués Renato Veiga afirmó este martes que el Villarreal tendrá que "adaptarse a la situación" de disputar el partido contra el FC Barcelona, en Miami, el 20 de diciembre y centrarse únicamente en "ganar el partido".