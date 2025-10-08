Veiga: El Villarreal tendrá que "adaptarse a la situación" de medirse al Barça en Miami

En rueda de prensa con la selección de Portugal, Veiga señaló que prefería jugar el encuentro de liga contra el FC Barcelona en casa en lugar de en EE. UU. y alabó la decisión del presidente de su club, Fernando Roig, de pagar el desplazamiento de los abonados, lo que "ayuda un poco".
"Preferiría jugar en La Cerámica, en nuestro estadio, pero tenemos que adaptarnos a la situación y en eso nos vamos a centrar, en ganar el partido", dijo el jugador portugués.
Renato Veiga, de 22 años, está concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el próximo 11 de noviembre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.
El central luso del Villarreal destacó que trabaja a diario "para estar siempre preparado" y ser una opción para el seleccionador, el español Roberto Martínez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Veiga también se refirió al futuro de su compañero y capitán en la selección, Cristiano Ronaldo, y afirmó que "solo él sabe cuándo dejará de jugar".
Cristiano "es una leyenda, hay que agradecerle todo lo que hace y ha hecho por el fútbol portugués", opinó.