Al Khelaifi da la bienvenida a Laporta a la EFC y da por muerta la Superliga

"La Superliga estaba muerta antes de su inicio", declaró Al-Khelaifi en la rueda de prensa posterior a la asamblea anual de la EFC, celebrada en Roma.

"Así que no necesitamos ninguna otra competición. Hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos nuevos aún mejores. Eso es lo que queremos y es lo que hasta ahora el Barcelona quiere. Veremos lo que pasa después", añadió.

La asamblea que dejó el regreso de Joan Laporta, en calidad de invitado tras años alejado, en lo que supone un golpe a la Superliga.

"Es nuestro amigo, hemos sido amigos, y como dije en mi discurso, los amigos a veces pueden estar en desacuerdo, pero siempre se reconcilian", apuntó.

"Y, por supuesto, Joan está aquí, esta es una declaración por su parte. Cree en la EFC. Y, por supuesto, estaba muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Eso es lo que me dijo también", añadió.

El presidente de la EFC destacó la importancia del regreso del Barcelona: "No se trata de la Superliga, se trata de traer a todo el mundo de vuelta a la familia. Y nos hemos sentido honrados y felices, todos, todos los clubes, no sólo la junta, todos han estado muy contentos de tener al Barcelona de vuelta".

Además, ensalzó la figura de Laporta como presidente del Barcelona.

"Tuve una buena cena con Laporta, tuvimos un paseo romántico por Roma (risas). Es un gran tipo. Y lo que ha hecho, obviamente, por el club, por el Barcelona, en una situación financiera difícil, llegó y ayudó al equipo de nuevo. Los franceses decimos 'chapeau'. Muy contentos de tener de vuelta a Laporta", insistió.