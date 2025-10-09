Al-Khelaifi: "Quiero dar las gracias a Laporta por volver a esta familia"

"Ayer tuvimos aquí a un invitado especial, estuvo presente el presidente del Barcelona. Un amigo de hace tiempo. A veces los amigos pueden no estar de acuerdo con nosotros, tener discrepancias, pero luego se encuentra una solución. Quiero darle las gracias por volver a esta familia", declaró Al-Khelaifi en Roma, donde se celebra la reunión.

"De cara al futuro, no debemos tener miedo a los cambios. Hemos cambiado los formatos de la 'Champions' y la Liga Europa, hoy podemos decir que es el mayor éxito que hemos logrado. Pero, ¿qué queremos ahora? Seguir creciendo, queremos llegar a mil clubes en nuestra organización", añadió Al-Khelaifi.

El presidente de la EFC lanzó un mensaje de unidad de los clubes europeos frente a la Superliga.

"Trabajamos juntos, ganamos juntos, perdemos juntos... Todos juntos, todo es posible. Nadie puede con la unidad, con el equipo", finalizó su discurso el presidente del PSG y EFC.

Laporta, por su parte, el miércoles desveló en un encuentro con 'El Chiringuito de Jugones' su voluntad de volver a formar parte de la EFC.

"Como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando", dijo en Roma.

Un movimiento y declaraciones que alejan al presidente y al Barcelona del proyecto de la Superliga.

"Venir aquí es generar buenas sintonías para llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo", finalizó Laporta.

El dirigente azulgrana fue recibido a su llegada el miércoles con un efusivo abrazo de Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del PSG, gesto que dejó ver, más allá de la invitación, la buena relación actual entre el Barcelona y la EFC.

Laporta acudió el miércoles a la cena de gala del evento, en la que también se encontró con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.