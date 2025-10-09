Fútbol Internacional

Cole Palmer estará de baja hasta noviembre

Londres, 9 oct (EFE).- Cole Palmer, estrella del Chelsea, estará de baja hasta noviembre por un problema persistente en la ingle.

09 de octubre de 2025 - 07:55
El centrocampista inglés comenzó a sufrir este problema durante la pretemporada del club después del Mundial de Clubes y apenas ha podido jugar cuatro encuentros esta temporada.

Palmer se puede perder los encuentros contra el Nottingham Forest, Ajax de Ámsterdam, Sunderland y Wolverhampton Wanderers, pero si todo va bien debería estar recuperado para enfrentarse al Barcelona a finales de noviembre.

El año pasado Palmer jugó 52 partidos, marcó 18 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones.

