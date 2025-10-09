El Barça expresa sus condolencias por la muerte de Miguel Angel Russo

Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio del 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano. En su dilatada carrera, 'Miguelo' se hizo cargo también en Argentina de Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club; además de a los equipos chilenos de la Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, al Morelia mexicano; así como a Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y el Al Nassr saudí.

Como jugador, Russo desarrolló toda su carrera (435 partidos) en Estudiantes de la Plata.