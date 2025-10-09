El Como pierde el recurso por las sanciones a Fàbregas y Jesús Rodríguez

"La Primera Sección del Tribunal Deportivo de Apelación Nacional ha desestimado la reclamación del Como, confirmando la sanción de tres partidos para el futbolista Jesús Rodríguez Caraballo y la sanción de dos partidos y amonestación para el técnico Francesc Fábregas Soler en relación con el partido contra el Cremonese del pasado 27 de septiembre, válido para la 5.ª jornada de la Serie A", informó la FIGC.

Jesús Rodríguez, de 19 años, podrá volver a jugar en la Serie A ante el Hellas Verona el próximo 29 de octubre, después de perderse los duelos ante Atalanta, Juventus y Parma tras su expulsión con tarjeta roja directa por sacar un codo al recibir un empujón sin balón.

Fàbregas, expulsado por protestas tras el duelo, podrá volver a sentarse en el banquillo ante el Parma el próximo 25 de octubre.