El entrenador español Diego Merino sale del club bogotano La Equidad por malos resultados

"De mutuo acuerdo, Diego Merino finaliza su labor como director técnico del equipo masculino profesional. Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro", dijo La Equidad en un comunicado.

El estratega español será reemplazado en el cargo por Daniel Gómez, quien es hijo del seleccionador de El Salvador, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, y estará a cargo del conjunto capitalino hasta que finalice el Torneo Finalización.

Durante su paso por el club colombiano, Merino dirigió 14 partidos, de los cuales apenas ganó dos, empató cinco y perdió siete.

El equipo acumula en este momento una racha de siete partidos sin ganar, de los cuales dos terminaron en empate y cinco en derrota, la última el lunes pasado en casa 0-1 contra el Once Caldas, que estuvo casi 80 minutos con un jugador menos.

En enero pasado el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte el actor Ryan Reynolds, adquirió La Equidad.

Los nuevos propietarios de La Equidad buscan invertir en áreas clave como las fuerzas básicas y el equipo femenino.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Reynolds, protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern', y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia", adquirieron en 2020 al Wrexham F de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).

Igualmente, el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.