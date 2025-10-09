El Espanyol inicia oficialmente la era Alan Pace

El cambio de propiedad se comunicó el 14 de julio, pero hasta ahora no se han completado todos los trámites burocráticos. En total, son 130 millones de euros por el 99,65 % del capital social del Espanyol. Chen no se desvincula por completo, ya que ostentará el 16,45 por ciento de las acciones de Velocity Sports Partners.

Alan Pace, en el mismo comunicado del Espanyol y en sus redes sociales, ha dibujado un escenario optimista para el club. "Nuestro papel no es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito. No es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito", escribió.

Pace, también presidente del Burnley inglés y socio director de ALK Capital, la matriz de VLS, se comprometió a cuidar la historia tanto del Espanyol como del Burnley: "Honesta, cuidadosa y abiertamente, para respetar el pasado, apoyar el presente y forjar un futuro digno del orgullo y la tradición de ambos clubes".

Finalmente, la nueva máxima cara visible del Espanyol agradeció el "arduo trabajo y compromiso" de los anteriores máximos accionistas, liderados por Chen Yansheng. "Han sentado una base sólida y esperamos trabajar juntos con ellos para llevar al club al siguiente nivel", reflexionó.

Alan Pace dará una rueda de prensa, la primera desde que se anunció la operación, el martes 14 de octubre a las 12.00 horas (10.00 GMT) en el RCDE Stadium.