El presidente panameño José Raúl Mulino recibe a la leyenda argentina Mario Alberto Kempes

Durante la visita, según informó la Presidencia panameña, Mulino conversó con Kempes sobre su destacada trayectoria futbolística, desde sus inicios hasta su consagración con la selección argentina.

El mandatario, que recibió en el Palacio de las Garzas a un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo -que promueve actividades lúdicas y educativas para alejar a niños y adolescentes de la delincuencia y el pandillerismo-, invitados al acto, presentó al goleador del Mundial Argentina'78 con un: "¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi. Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona en el mundial".

El exdelantero argentino, nacido el 15 de julio de 1954 y de 71 años, compartió también un mensaje con los jóvenes, subrayando la importancia de la educación y el respeto como pilares para alcanzar el éxito.

"Yo creo que los sueños hay que seguirlos hasta el final, hasta que dejen de ser sueños y se conviertan, o bien en una realidad o en darse cuenta de que, a lo mejor, no es el camino indicado o que tiene que buscar otro camino. Pero lo que siempre digo, y siempre lo voy a repetir, es el estudio. No lo dejen, porque los deportes son muy lindos, pero a veces son traicioneros, te ponen con una mala pasada y no puedes cumplir con tus sueños", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'El Matador', junto con el grupo de niños que lucían camisetas rojas de la selección panameña -que este viernes se medirá con El Salvador por las eliminatorias mundialistas-, recorrió posteriormente el Palacio de las Garzas, donde conoció sus principales salones y parte de su historia.

"Ha sido un recorrido agradable; a veces uno no tiene la posibilidad de visitar una residencia presidencial. Me he dado cuenta también de que hay una gran cantidad de argentinos en el país", comentó el exjugador y actualmente comentarista de fútbol.

Entre otras actividades, Kempes compartirá este sábado con medios de prensa y aficionados del fútbol panameño en la sala de conferencias del Museo del Deporte, ubicado en Amador, donde ofrecerá una conferencia magistral sobre su carrera y experiencia en el balompié internacional.

Kempes disputó tres Copas del Mundo: Alemania 1974, Argentina 1978 -donde fue campeón y máximo goleador- y España 1982. Además, ganó en dos ocasiones el Trofeo Pichichi como máximo anotador de la Liga española y, en 2004, fue incluido entre los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol.