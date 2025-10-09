El Roma acaricia la construcción de su nuevo estadio

"Estamos en la última etapa para la construcción del estadio del Roma y puedo asegurar que será uno de los estadios más bonitos del mundo", declaró el alcalde en su intervención durante la asamblea de la EFC, celebrada en Roma.

"No será sólo una instalación deportiva, sino que traerá consigo toda una regeneración urbanística con espacios verdes y abiertos para los ciudadanos", añadió.

En las últimas semanas, Inter y Milan adquirieron los terrenos del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), recinto que derribarán casi en su totalidad para reformar los aledaños y construir su nueva casa.

De esta manera, el Roma se sumaría así a Inter y Milan en el selecto club de equipos italianos que son propietarios de su estadio, junto a Juventus Turín, Udinese, Sassuolo, Atalanta y Cremonese en Serie A.

Gualtieri confirmó que los planos estarán antes de 2025 y que el estadio optará a entrar en la lista de la Eurocopa 2032 que Italia organiza junto a Turquía.

"Sin duda, antes de que termine 2025 se presentará el proyecto definitivo. Estamos en la recta final para ello, las últimas reuniones han ido bien", apuntó.

"Tenemos confianza y estamos dentro de los plazos para la conclusión del proceso de autorización en junio para utilizar el estadio para la Eurocopa de fútbol de 2032. Todos los pasos son positivos y estamos confiamos en finalizar los trámites formales para el inicio de las obras", sentenció.