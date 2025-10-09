El Salamanca, único equipo español que dirigió Russo, le recuerda "con cariño" en su adiós

El club "lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la UDS en la temporada 1998/99 en Primera División", publicó en su cuenta oficial de la red social X el equipo que hoy milita en el Grupo I de la Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español).
"Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su familia, amigos y del mundo del fútbol en este difícil momento", concluyó el mensaje.
Russo dirigió al equipo español -entonces bajo la denominación de la Unión Deportiva Salamanca, entidad que desapareció en 2013- durante 16 partidos en la temporada 1998-1999 en Primera División, con un bagaje de 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas.
El técnico del Boca Juniors argentino, Miguel Ángel Russo, murió este miércoles a los 69 años de edad, después de haber sido diagnosticado con un cáncer en 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano.
En su dilatada carrera, y además del Salamanca, 'Miguelo' se hizo cargo también en Argentina de Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club; de la Universidad de Chile; del Morelia mexicano; el colombiano Millonarios, el peruano Alianza Lima, el paraguayo Cerro Porteño y el Al Nassr saudí.
Como jugador, Russo desarrolló toda su carrera (435 partidos) en Estudiantes de la Plata.