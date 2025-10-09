El Salamanca, único equipo español que dirigió Russo, le recuerda "con cariño" en su adiós

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El Salamanca UDS, único equipo español que dirigió el argentino Miguel Ángel Russo, le recordó "con cariño" en un mensaje publicado este jueves, con motivo de su fallecimiento, acaecido en la víspera en su país.