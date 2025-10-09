Infantino: "Felicidades a Trump por el acuerdo para el alto el fuego en Oriente Medio"

Roma, 9 oct (EFE).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó este jueves, en la asamblea anual de la European Football Clubs (EFC, antes ECA) de Roma, al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por haber participado en un acuerdo con Israel y Hamás que persigue el alto el fuego en Oriente Medio.