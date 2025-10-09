Infantino: "Felicidades a Trump por el acuerdo para el alto el fuego en Oriente Medio"

Esta madrugada el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, comprometiéndose a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra a cambio de presos palestinos y a una retirada parcial del ejército israelí.
"Quiero hacer un paréntesis porque hemos seguido las noticias de esta noche sobre el acuerdo para el alto el fuego en Oriente Medio. Felicidades al presidente Trump, Catar, Egipto... y a todos los países que colaboran en esta materia", dijo Infantino en su discurso en la asamblea anual de la EFC.
"Esta primera parte del acuerdo de paz es una noticia fantástica. Es algo que va más allá del fútbol, pero que también incluye al fútbol", añadió tras su intervención en a los medios.
Durante el Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, mantuvieron varios encuentros y vieron juntos la final del torneo, entre el PSG francés y el Chelsea inglés.
Ambos entregaron después del duelo el trofeo de ganador del primer Mundial de Clubes de la FIFA al Chelsea.