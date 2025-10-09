Japón y Paraguay se miden en Osaka en amistoso preparatorio para el Mundial 2026

La selección japonesa viene de igualar 0-0 contra México y de caer 0-2 ante Estados Unidos en los amistosos de septiembre, mientras que para Paraguay este será su primer amistoso tras su clasificación, el pasado 4 de septiembre, como sexto en las eliminatorias de Suramérica.

Será una oportunidad para que el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, haga pruebas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los samuráis azules deberán reservar fuerzas para su amistoso contra Brasil del próximo martes, por lo que se espera que los novatos tengan protagonismo en la alineación de este viernes.

El partido podría ser el debut con la selección japonesa de Koki Saito (Queens Park Rangers F.C.), convocado por primera vez con el equipo nacional, en posición de delantero o centrocampista.

Seguramente en la nómina nipona será baja el centrocampista Take Kubo (Real Sociedad), que el martes se ejercitó al margen de la selección por sus molestias en el tobillo izquierdo.

En la portería se espera a Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), ya que Moriyasu seguramente quiera reservar al japonés de origen estadounidense Zion Suzuki (Parma Calcio 1913) para el enfrentamiento con Brasil.

La selección suramericana, conducida por el argentino Gustavo Alfaro, se encuentra desde el pasado lunes en Osaka y ha realizado tres entrenamientos a puerta cerrada en el Complejo Deportivo J-Green Sakai.

En una rueda de prensa, Alfaro consideró que tanto Japón como Corea, a la que visitará el martes 14, son selecciones con "jerarquía", que, consideró, están "por encima" del nivel paraguayo.

El estratega apuntó que hubiera sido "más sencillo" enfrentar a equipos "de menor jerarquía", pero prefirió escoger como rivales "a dos selecciones de las mejores del mundo".

Paraguay sentirá la baja del atacante Julio Enciso, de Racing de Estrasburgo, que no fue convocado porque se recupera de una lesión.

Japón ocupa el lugar 19 en el ranking de la FIFA y Paraguay, el 37.

Japón: Tomoki Hayakawa; Shogo Taniguchi, Tomoya Ando y Junnosuke Suzuki; Kaishu Sano, Joel Chima Fujita; Koki Saito, Shuto Machino, Takumi Minamino, Yuki Soma y Henry Mochizuki (Koki Saito). Entrenador: Hajime Moriyasu.

Paraguay : Junior Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Omar Alderete; Diego Gómez,Andrés Cubas, Miguel Ángel Almirón y Damián Bobadilla; Diego González y Antonio Sanabria. Entrenador: Gustavo Alfaro.