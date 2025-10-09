La selección recibe permiso de la UEFA y aplaza al sábado su viaje a Elche

La RFEF emitió un comunicado tras recibir el permiso de la UEFA para aplazar su viaje a Elche y realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de la fase de clasificación del Mundial 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El seleccionador Luis de la Fuente y el jugador Mikel Merino comparecerán en la rueda de prensa desde las 13:00 horas y la selección no viajará a Elche hasta la mañana del sábado, día del partido.

"Tras la notificación de alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la zona del levante español y las medidas de restricción de movilidad dictadas por las autoridades locales en la zona, la RFEF ha solicitado la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", informó.

Tras recibir el permiso de la UEFA, se hizo oficial el cambio de escenario de las ruedas de prensa, que pasan del estadio Martínez Valero a las 20:00 horas del viernes, a las 13:00 horas en el salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol, donde ya estaba previsto que España realizase su último entrenamiento antes del partido a partir de las 11:00 horas.

La selección española viajará a Elche en la mañana del sábado, día en el que disputará ante Georgia su tercer partido de clasificación para el Mundial 2026, desde las 20:45 horas.

Además, en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, "suspendiendo todas las actividades previstas para la jornada del viernes, 10 de octubre, y recomendando limitar la movilidad de la población salvo por causas imprescindibles", la RFEF ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre, así como la reunión de la junta directiva que estaba prevista.

"La Real Federación Española de Fútbol está en comunicación permanente con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro internacional que disputará España ante Georgia en el estadio Martínez Valero este sábado, 11 de octubre, a las 20:45 horas", señala el comunicado.