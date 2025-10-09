Laporta: "Estamos en la línea de llegar a un acuerdo que pacifique el fútbol europeo"

Tras aterrizar en Barcelona procedente de Roma, lugar en el que acudió el miércoles para participar como invitado a la asamblea anual de la EFC, el máximo dirigente azulgrana reconoció, en declaraciones a los medios de comunicación presentes en un acto de la Fundación Cruyff celebrado en Barcelona, que existe una buena sintonía con el máximo organismo del fútbol europeo.

"Hay un gran recorrido y los proyectos que se estaban desarrollando en la Superliga son muy válidos y son objeto de ser estudiados por la UEFA. Creo que estamos todos en la línea de llegar a un acuerdo que pacifique el fútbol europeo", afirmó.

El presidente azulgrana fue recibido el miércoles a su llegada a Roma con un efusivo abrazo por Naser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del PSG, y acudió por la noche a la cena de gala del evento, en la que también se encontró con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

"Estamos en el proceso de llegar a un acuerdo tanto con Ceferin como con Al-Khelaifi, que están en una posición de promover este acuerdo y acogernos de nuevo en el seno de la UEFA y de la ECF", añadió.

En este sentido, insistió en que el Barcelona "está decidido a llegar a un acuerdo", una posición que, según Laporta, ya explicó hace un tiempo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como la UEFA, para que los clubes que estamos en la Superliga regresemos a la UEFA. Nosotros vemos que este acuerdo iba progresando y esperamos que se cumpla, pero el Barça se siente muy próximo con lo que es la UEFA y la ECF", concluyó.