Los dueños del Tottenham inyectan 100 millones de libras en el club

Esta inversión se ha hecho a través de ENIC, el grupo que controla la familia Lewis y en el que Daniel Levy, que ya no tiene ningún cargo dentro de los 'Spurs', posee el 29,88 %.

Los 100 millones de libras estarán destinados a fortalecer la "posición financiera del club" y "ayudar al equipo con recursos adicionales para liderar el éxito deportivo a largo plazo", informó el Tottenham.

Peter Carrington, presidente no ejecutivo del club, aseguró que "los esfuerzos se centran ahora mismo en la estabilidad y el empoderamiento del equipo de dirección para llevar a cabo las ambiciones del equipo".

"Esta inyección de capital refleja la ambición de la familia Lewis y me gustaría agradecerles su continuo apoyo. Continuaremos haciendo todo lo que podamos para asegurarnos que la directiva del club tiene los recursos necesarios para llevar a este equipo hacia adelante", añadió Carrington.

Esta inyección coincide con un momento de rumores en torno a la dirección del club después de que Levy se marchara en septiembre y el club rechazara una serie de ofertas en las últimas semanas, dejando claro que no está en venta.

El pasado 26 de septiembre, el Tottenham Hotspur confirmó que había rechazado el interés del emprendedor Brooklyn Earick para comprar el club.

Según la prensa británica, este antiguo DJ y emprendedor tecnológico tenía planeado hacer una oferta de 4,5 millones de libras (5,1 millones de euros) para hacerse con el control del Tottenham, en un momento de cambio en la estructura de los 'Spurs' después de que Daniel Levy se marchara el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, en un comunicado a la Bolsa de Londres, el Tottenham rechazó el interés del consorcio liderado por Earick y reiteró que el club no está en venta.

"La directiva del club y ENIC (el grupo propietario del Tottenham) pueden confirmar que el Tottenham no están en venta y que ENIC no está buscando vender su participación en el club", señaló.

A principios de septiembre, el Tottenham ya confirmó que había rechazado el interés de otros dos posibles compradores, PCP International Finance, cuya figura más reconocible es Amanda Staveley, que dirigió la compra del Newcastle United por parte del fondo de inversión de Arabia Saudí, y un consorcio bajo el nombre de Firehawk Holdings Limited.