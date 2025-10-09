Ratcliffe da un plazo de tres años a Amorim para funcionar

Amorim, que llegó al United en noviembre del año pasado, llevó al equipo a acabar decimoquinto la temporada pasada, su peor clasificación desde la 1973-1974, mientras que este curso suma tres derrotas en liga, no participa en Europa tras perder la final de la Europa League contra el Tottenham Hotspur y ha quedado eliminado de la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división).

Tras casi un año en el cargo y al no funcionar el sistema de Amorim, que no ha ganado dos partidos seguidos desde su llegada, han surgido especulaciones sobre el futuro del portugués que Ratcliffe ha atajado en el podcast Times' The Business.

"Rúben tiene que demostrar que es un gran entrenador a lo largo de tres años", sentenció el dueño de INEOS y de cerca de un 30 % del United.

"A veces no entiendo a la prensa, quieren el éxito de la noche a la mañana, como si fuera un interruptor que puedes presionar. Lo presionas y todo es éxito. No puedes manejar un club como el Manchester United rindiéndote a las reacciones de un periodista cada semana".

Ratcliffe compró su parte del United en diciembre de 2023 y desde entonces el club ha tomado la decisión de despedir a más de 400 empleados, así como recortar en privilegios a los trabajadores, incluyendo la posibilidad de comer gratis en la cantina del club.

"Los costes eran muy altos. Hay gente fantástica en este club, pero también había mucha mediocridad. Se me criticó mucho por el tema de las comidas gratis, pero a mí nadie me ha dado comidas gratis nunca", aseguró Ratcliffe.

"En un equipo de fútbol hay dos partes, la empresarial y la deportiva. Hay una relación muy importante, nos guste o no, entre los resultados y la sostenibilidad. Cuanto más dinero tengas, mejor equipo puedes armar".

Este verano, el United se ha gastado más de 250 millones en fichajes como los de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens, mientras que han tenido que vender a otros como Rasmus Hojlund por debajo del precio al que lo compraron.

"El Manchester United se convertirá en el club más rentable del mundo y desde ahí creo que conseguiremos un gran nivel sostenible de fútbol", apuntó.