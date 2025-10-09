Soto ve "básico" cambio legislativo para equiparar a los árbitros a un agente de autoridad

"Esto requiere de un cambio legislativo, esto es para que el arbitro sea un agente de autoridad de tal forma que cualquier agresión sea asimilable a cuando agredes a un policía; para mí eso es básico en este momento", dijo Soto, durante su intervención en una ponencia sobre el futuro del arbitraje en la 'Portugal Football Summit', un evento organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en Oeiras (afueras de Lisboa).

Soto habló también de la tecnología y de cómo está cambiando la profesión, como es el caso del VAR o del fuera de juego semiautomático (SAOT), que comenzó a aplicarse en LaLiga española al inicio de la temporada 2024-2025 y permite determinar las jugadas en fuera de juego con mayor rapidez y precisión mediante cámaras y software de rastreo.

"¿Hasta dónde podemos ir sin que se pierda la humanidad de árbitro?", reflexionó Soto, quien intuye "una pequeña amenaza para los árbitros asistentes", porque su misión principal es medir el fuera de juego, por lo que con la introducción de la tecnología habrá que ver hacia dónde se encamina su función.

Aun así, defendió que hay que unirse a los nuevos tiempos y a la tecnología: "Por mucho que nos guste el clasicismo del arbitraje, no podemos huir de ella", advirtió.

Indicó que las nuevas generaciones demandan siempre "inmediatez, rapidez".

Por ello, entiende que el futuro del arbitraje va a ser que prime esa inmediatez, que la producción televisiva sea más inmersiva y que el árbitro sea un actor, al tiempo que se le humaniza.

Mencionó la introducción este año en España de un cuerpo específico de árbitros VAR, que en estos momentos está "en una fase de transición", y que ha tenido un buen impacto en la competición.

"Yo creo que es algo que, al haber gente que se dedica solo a eso, se puede especializar más incluso en la propia formación, la especialización, yo creo que es algo positivo", apuntó.

"Y algo que viene ahí -señaló-, y vamos a ver cómo impacta, es el 'Football Video Support', que está en España y en Italia con carácter experimental, se está aplicando a partidos mundiales".

Ese sistema permite a los árbitros corregir decisiones revisando momentos específicos.

Por lo demás, el responsable constató la buena salud del arbitraje español, ya que "cada vez hay más gente que se hace árbitro en España", a diferencia de otros países.

"Es una cosa muy extraña, tenemos tantos árbitros últimamente que se están acercando a delegaciones, hay un porcentaje muy alto que lo están dejando pero luego hay alto porcentaje de gente que entra en el sistema", remarcó.