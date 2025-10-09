Trincão destaca que Roberto Martínez "ha aportado mucha energía" a Portugal

"El míster (Martínez) ha aportado mucha energía al grupo (...), confía mucho en todos los jugadores y nosotros confiamos en él", declaró Trincão en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, sede de la federación lusa, en las afueras de Lisboa.

La selección portuguesa es actualmente un "grupo muy fuerte, muy unido, cada vez sabemos convivir mejor con los jugadores de equipos rivales y entre nosotros", reflexionó Trincão, quien reconoció que a eso está contribuyendo que estén ganando partidos.

Portugal se enfrentará el próximo sábado a Irlanda en la clasificación para el Mundial de 2026, un duelo que Trincão prevé "difícil", ya que el rival "juega con mucho corazón" y es un equipo "muy intenso, que busca los duelos".

El partido, que se disputará en el estadio de Alvalade de Lisboa, será el primero en suelo luso desde el fallecimiento en un accidente de tráfico en Zamora (España) en julio del exdelantero Diogo Jota, que estará presente "de otra forma".

"No contaremos con él presente, pero sí de otra forma. Creo en estas cosas, creo que nos dará fuerzas, vamos a usar eso para ganar todos los partidos", concluyó Trincão.

Portugal, líder del grupo F, se enfrentará a Irlanda el próximo día 11 y a Hungría el 14, ambos en el Estadio de Alvalade, y podría asegurar ya su presencia en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.