Villa, sobre el '7' de Raúl y su repercusión: "Si lo hubiese sabido, no lo habría cogido"

Villa, ganador de dos Eurocopas y de un Mundial, habló sobre un momento importante de la historia del fútbol español, cuando Raúl dejó de ir a la selección y él se convirtió en uno de los atacantes referentes del equipo que entonces dirigía Luis Aragonés.

"En un primer momento lo vivo mal porque fue una situación fastidiada. Me comí algo que no iba conmigo. Cogí el número siete porque me gustaba el siete. Yo no era consciente de lo que me venía. Quizá si hubiese sabido de la repercusión que iba a tener no lo habría cogido. Habría cogido otro número. El diez o el nueve, me gustan más números aunque el siete siempre es mi favorito", señaló.

También habló sobre la final de la Eurocopa de Suiza y Austria que se perdió por culpa de una lesión en las semifinales: "Me lesiono, tiro la falta y soy consciente de que me he roto. Me voy al vestuario con el doctor. No lloré, pero casi porque soy consciente de que me voy a perder la final".

"¿Me habría gustado jugar la final? Me habría encantado y haber metido el gol de Torres. Pero si de niño me dicen que iba a estar en una Eurocopa y que iba a ser el Pichichi del equipo, vas a jugar todos los partidos y la final te la hubieses perdido por lesión... Habría firmado con sangre", apuntó.

Sobre la figura de Lamine Yamal y su responsabilidad tanto con España como con el Barcelona, dejó una reflexión para el jugador azulgrana: "A Lamine le temblarían las piernas si se diera cuenta de que está llevando la batuta del Barça y de la selección".

Asimismo, recordó unas palabras de Luis Aragonés, el seleccionador que por primera vez desde la Eurocopa de 1964 llevó a España a un éxito internacional en 2008: "Si yo no quedo campeón con este equipo, soy una mierda, me retiro y no vuelvo a entrenar".

Por último, habló del Mundial de Brasil 2014 y del cambio en el último partido de la fase de grupos. Fue sustituido cuando España ya estaba eliminada e intuía que iba a ser el último encuentro que disputaba con la selección.

"Fue un Mundial fastidiado. Los dos Mundiales anteriores a los que había ido, había ido como jugador importante que jugaba todo. En ese Mundial, no. De hecho, no participé hasta que nos eliminaron. Me lo tomé muy mal. Es verdad que en ese partido ya estábamos eliminados y me tomé ese partido como que podría ser el último de la selección", recordó.

"Iba a ser difícil volver. Había metido un gol, estaba jugando bien, estaba cómodo y cuando vi el cambio, me cago en la mar, quería matar a Del Bosque. No le guardo ningún rencor a nadie ni tengo espinita ni nada. Me hubiera gustado que fuera diferente? Pues sí. Y habrá muchísimos jugadores que dirán que les habría gustado jugar 98 partidos con la selección como hice yo", finalizó.