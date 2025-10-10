0-0. Macedonia del Norte resiste el asedio de Bélgica

El combinado dirigido por Blagoja Milevski no se rinde en su empeño de por lo menos jugar el 'play off'. Va por buen camino, aunque aún debe superar muchos obstáculos. De momento, es líder con 12 puntos con un partido más que Bélgica y Gales, que suman 11 y 10, respectivamente.

Bélgica, con el estadio Planet Group Arena de Gante lleno para ver una victoria, fue incapaz de romper la muralla que formó Macedonia del Norte, que sin ningún tipo de rubor se atrincheró atrás con el objetivo de sacar un punto con el que mantenerse en la pelea.

Los hombres de Rudi García terminaron desesperados. Acumularon una posesión cercana al 80 por ciento, remataron hasta en 25 ocasiones (sólo cinco entre los tres palos) y entre la falta de definición y las apariciones del guardameta Stole Dimitrievski, se quedaron sin el premio del gol.

El abuso fue mayor durante la primera parte, en la que Bélgica disfrutó de varias oportunidades claras: Kevin De Bruyne mandó dos por encima del larguero; Timothy Castagne no remató bien una debajo de la portería; Alexis Saelemaekers conectó una volea a la salida de un córner que no vio portería; y después, el jugador del Milan, se encontró con un defensa que salvó otra bajo los palos.

Solo Hans Vanaken, en una jugada de tiralíneas, marcó. Pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Después, nada cambió en el segundo acto. Bélgica mantuvo el cerco a la portería de Dimitrievski, que se empleó a fondo para detener otros dos intentos de Kevin De Bruyne y de Jeremy Doku.

Al final, el marcador no se movió y el 0-0 dejó un sabor agridulce a Bélgica, que deberá afrontar tres partidos clave para discernir su futuro mundialista: Gales, Kazajistán y Liechtenstein probarán a los hombres de Rudi García.