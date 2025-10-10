0-0. Oblak contiene a Muriqi

El cuadro esloveno, que aún no ha ganado partido alguno, que empató con Suecia y después igualó con Suiza, a la que recibe el lunes, tiene complicado el acceso a la fase final mundialista.

Kosovo, candidato al segundo lugar del Grupo B, dio un paso atrás con la igualada sin goles, pero su ataque, dirigido por Muriqi, no pudo con Oblak. La selección que dirige el alemán Franco Foda perdió con Suiza pero ganó a Suecia, a la que visita en la próxima jornada.

El atacante del Mallorca fue cambiado en el minuto 78 por Fisnik Asllani en un intento de renovar la ofensiva local junto a Milot Rashica que sustituyó a Albion Rahmani, pero siguió sin gol.