0-0. Oblak contiene a Muriqi

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Eslovenia, sostenido por el meta del Atlético de Madrid Jan Oblak, sumó su segundo punto de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en el estadio Fadil Vorkrri de Pristina ante Kosovo, que fue incapaz de ganar y alargar sus expectativas de clasificación, pese a la insistencia del atacante del Mallorca Vedat Muriqi.

Por EFE
10 de octubre de 2025 - 17:50
El cuadro esloveno, que aún no ha ganado partido alguno, que empató con Suecia y después igualó con Suiza, a la que recibe el lunes, tiene complicado el acceso a la fase final mundialista.

Kosovo, candidato al segundo lugar del Grupo B, dio un paso atrás con la igualada sin goles, pero su ataque, dirigido por Muriqi, no pudo con Oblak. La selección que dirige el alemán Franco Foda perdió con Suiza pero ganó a Suecia, a la que visita en la próxima jornada.

El atacante del Mallorca fue cambiado en el minuto 78 por Fisnik Asllani en un intento de renovar la ofensiva local junto a Milot Rashica que sustituyó a Albion Rahmani, pero siguió sin gol.

