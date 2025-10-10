2-1. Chile remonta sobre el final para vencer a Perú en Santiago

Con un autogol de Matías Lazo en el minuto 94, en un disparo al arco del chileno Maximiliano Gutiérrez, se definió la victoria en la última jugada del encuentro, luego de que el marcador del partido se abriera con un tanto del peruano César Inga, al minuto 40, y del empate de Ben Brereton al 62.

El clásico del Pacífico quedó con un balance de 47 triunfos chilenos, 16 empates y 24 victorias peruanas.

Una selección de Chile más ofensiva en el primer tiempo, con velocidad y salidas directas en ataque se mostró ante su par de Perú, pero tuvo los mismos problemas de definición que le impidieron ganar partidos en las pasadas eliminatorias sudamericanas.

Bajo el mando del entrenador de la Sub-17, Sebastián Miranda, La Roja lució más segura y suelta en ofensiva, pero también tuvo que aplicarse en defensa ante los contrataques del rival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una gran jugada individual del lateral de Universitario César Inga cayó el primer y único gol peruano, al minuto 40, al ingresar al área y con un enganche sacarse la marca para definir cruzado y batir al meta Lawrence Vigouroux.

La selección chilena pasó más tiempo dominando el área rival en la primera parte, pero falló en los remates del extremo Lucas Cepeda, del volante Javier Altamirano y del delantero Gonzalo Tapia.

La Roja usó las bandas con velocidad para poner centros rasos peligrosos en el área, generando así la mayoría de sus ataques ante una defensa peruana que también estuvo firme para despejar.

La blanquirroja, a cargo del técnico interino Manuel Barreto, ya había avisado antes del gol sus intenciones de abrir el marcador con una pelota que el atacante de 17 años Maxloren Castro no pudo concretar y un centro que el central Benjamín Kuscevic salvó en la boca del arco.

Chile comenzó el segundo tiempo con intenciones de igualar, pero Brereton marró una oportunidad con una pelota que terminó pegando en la base del palo y salió.

Perú tejió más su juego con el mediocampista ofensivo Jairo Concha y el extremo Joao Grimaldo, mientras que los chilenos jugaron con más elaboración del medio hacia adelante, pero con menos ritmo.

La Roja igualmente generó más opciones en el arco rival y en el minuto 62, Brereton convirtió al empujar un centro rasante que envió el mediocentro Vicente Pizarro desde el flanco izquierdo.

El entrenador Barreto aprovechó para hacer debutar también al volante Felipe Chávez, de 18 años, que juega en el alemán Bayern Múnich II, mientras que el técnico chileno Miranda hizo lo mismo con Lautaro Millán, el juvenil que disputó el Mundial Sub-20, que ingresó en el minuto 83.

El mediocampista nacido en Argentina, de padre chileno, que juega en el Independiente de ese país, había manifestado querer jugar con La Roja, aunque tenía opción de hacerlo con la albiceleste y con su debut quedó zanjada su pertenencia.

“Estoy muy feliz por la oportunidad y le doy gracias a mi club y a Gustavo Quinteros, que me dejó quedarme para cumplir mi sueño”, declaró Millán al final del partido.