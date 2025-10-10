3-5. Ucrania amarga la reacción de Islandia

El cuadro ucraniano logró en Reikiavik su primera victoria de la fase de clasificación. los tantos de Ivan Kalyuzhny en el 85 y de Oleg Ocheretko en el 89 terminaron por frustrar la mejoría del cuadro de Arnar Gunnalugsson.

Porque aunque los visitantes dominaron el marcador y el partido Islandia pudo empatar. De hecho, al gol inicial de Ruslan Malinovsky al cuarto de hora respondió el anotado por su compañero del Génova Mikael Egil Ellertsson, que puso el empate en el minuto 35.

Ucrania aprovechó el acelerón en el añadido para ampliar su renta. Oleksiy Gutsulyak y Ruslan Malinovski anotaron justo antes del descanso y el cuadro de Rebrov se marchó con 1-3 al intermedio.

Pero todo cambió después. Apareció el atacante del Fiorentina Albert Gudmundsson para reanimar a Islandia. Su doblete, en el 59 y 75 dio el empate al equipo de Arnar Gunnlaugsson que se vio con un punto en el bolsillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el tramo final, cuando Kalyuzhny primero y Ocheretko después, sellaron la victoria ucraniana.

Francia lidera el grupo D con pleno y Ucrania es ahora segunda con un punto más que Islandia.