Alfaro dice que está "satisfecho" por el rendimiento de Paraguay en amistoso ante Japón

"Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de como veía en la cara de los jugadores cuando terminó el partido, esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado", afirmó Alfaro en una rueda de prensa posterior al encuentro jugado en el estadio Panasonic Stadium Suita.

"Para nosotros fue este un partido de mundial", agregó.

El estratega sostuvo que era "un desafío muy importante" enfrentar al seleccionado japonés, al que, dijo, le tienen "mucho respeto".

"Es una muy buena selección" y "mucho más evolucionada" respecto al equipo que, según dijo, enfrentó en otro amistoso cuando él era técnico de Ecuador en 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alfaro reconoció que el partido jugado este viernes fue "difícil y complejo" y les costó físicamente a los futbolistas debido al cambio de horario y la distancia recorrida para llegar a Japón.

En ese sentido, explicó que, en el primer tiempo, los jugadores estuvieron "bien concentrados", pero "costó un poquito" desarrollar el juego ante los rivales.

Para la segunda etapa, consideró estuvieron un poco "más ajustados".

"Creo que tuvimos chances. Japón las tuvo también. Íbamos ganando el partido y en una de las últimas pelotas, Japón, en un rebote, en una pelota parada, pudo llegar al empate", relató.

Paraguay disputará su segundo amistoso ante Corea del Sur el próximo martes, en Seúl.