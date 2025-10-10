Alimentos y tecnología se suben al tren de La Roja

Los compromisos ante Georgia, en Alicante, y Bulgaria, en Valladolid, han servido para implementar las presentaciones de nuevos clientes que confían en La Roja. No serán los últimos porque habrá más novedades muy pronto para incorporarse al portfolio de España, camino del Mundial 2026 en EEUU, México y Canadá.

España cuenta con diferentes perfiles publicitarios en su plantel. La foto oficial del nuevo vino del actual campeón de la Eurocopa la ilustraron las sonrisas de Dani Olmo y Mikel Oyarzábal, con Aitor Karanka de anfitrión. Bodegas Ramón Bilbao, con sede en Haro (La Rioja), la tierra natal de Luis de la Fuente, tiene 100 años de historia con viñedos en Rioja y Rueda.

Una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo en la clasificación de Drinks International apuesta por la selección española. “Estamos donde se siente, donde se vibra, donde todos jugamos con el corazón. Hechos para sentir”. Es el leitmotiv de una campaña de la que su director general, Carlos Gallego, afirma que esta alianza simboliza y comparte con la selección valores como la pasión, el liderazgo, la superación, la excelencia y el sentimiento. El contrato con la RFEF se extiende hasta 2027.

TCL, por su parte, renueva su compromiso. Ha testado con éxito su primer patrocinio y reedita un nuevo acuerdo. Los resultados, formar parte de un equipo campeón y que ofrece fútbol top en el terreno de juego ayudan en la reputación del equipo nacional español. Pero, ¿Por qué prolonga esta compañía tecnológica su vinculación hasta 2026?.

De entrada, porque una vez captada la atención del público en España con sus televisores -según datos de Omdia, TCL lideró las ventas globales de televisores de 85 pulgadas o más en 2024- y mantener su liderazgo en ventas en aires acondicionados, su estrategia del próximo año es posicionarse en la venta de sus frigoríficos y lavadoras.

España es una de las grandes favoritas al título en 2026. Karen Li, General manager de TCL, y su empresa saben que los focos alumbrarán a España en Estados Unidos. Una plataforma de expansión de imagen clave. Mikel Merino y Marc Cucurella, dos de los jugadores de moda del concierto europeo, salieron a escena a ponderar este convenio.

Dos jugadores Premier League, referentes del Arsenal y el Chelsea respectivamente, que ayudan a este socio tecnológico en el mercado anglosajón.

Y es que España cuenta con varios vectores en su plantilla en términos de marketing. Jugadores top mundial como Lamine Yamal. Imagen del balón Adidas del Mundial y con lenguaje tik-tok. Jóvenes emergentes tipo Huijsen, con el sello Real Madrid; o Nico Williams (Athletic) o Pablo Barrios, lanzadera del Atlético de Madrid; futbolistas de fuste con trazo anglófono -Zubimendi, Mikel Merino, Cucurella-; campeones de Champions y mundial de clubes -Fabián, en el PSG- y un seleccionador, Luis de la Fuente, que en la Gala próxima de la FIFA en diciembre estará de nuevo en el panel de aspirantes a mejor entrenador del mundo.

Con este cóctel, y una vez funcionando ya Ebro y Mapfre en el pecho de la selección como socios patrocinadores, el departamento Comercial y de Desarrollo y Negocio de la RFEF sigue apelando a la imaginación y vendiendo nuevas experiencias, especialmente en hospitality y zonas VIP en los estadios.

Ramón Plaza, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó a EFE que a su juicio son determinantes varios factores en la tendencia al alza del patrocinio. “Estamos en el camino de seguir creciendo. Y no sería así si no fuera, en primer lugar, por la estabilidad institucional que ha conseguido el fútbol español y la RFEF en el último año. Desde la llegada a la presidencia de Rafael Louzán, la Federación es sinónimo de diálogo, consenso y lealtad dentro y fuera de España”, puso de relieve.

“Esta realidad, junto a los éxitos de nuestras selecciones nacionales hacen de la marca RFEF un socio atractivo para las empresas que se han sumado a nuestra familia en este tiempo: Mapfre, Halcón Viajes, Ebro, Tierra de Sabor, Ramón Bilbao, TCL, BKT… Y los que vendrán, se unen a equipos que, a día de hoy, ocupan el número 1 en el ranking FIFA de selecciones nacionales en el mundo. Además, se asocian con una forma de entender el deporte y la búsqueda de la victoria en el juego que llama la atención dentro y fuera de nuestro país. España ha sido campeona de Europa dando una lección de fútbol, con un grupo de jóvenes que han hecho equipo y han enganchado con los niños y los mayores. Esta es una gran asociación y es normal que las empresas e instituciones quieran unirse”, subrayó.

El jueves acabó la jornada de promoción de patrocinadores con Tierra de Sabor. El penúltimo en llegar a la equipación de España. Masculina, femenina y sub ‘21. ‘El sabor que nos une’ es el titular de campaña. El corazón amarillo y la selección se unen por el orgullo por sus alimentos. Despensa oficial de la selección, llevarán los internacionales el nombre de Castilla y León por el mundo entero.

Rafael Louzán y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, escenificaron el acuerdo. El sector agroalimentario en la región concentra un total de 2.800 empresas, con más del 45 por ciento ubicadas en el medio rural, en una industria que da empleo a más de 40.000 personas.

Desde Tierra de Sabor expresan que este acuerdo supone una mayor notoriedad de marca, un apoyo al sector primario de Castilla y León y un vínculo emocional de unión y orgullo.