Ancelotti: "Fue un partido completo; Rodrygo y Estêvão jugaron muy bien"

"Fue un partido completo del equipo. Jugamos muy bien con y sin balón. El compromiso fue muy grande, también el juego y la calidad", destacó el técnico italiano en la rueda de prensa pospartido, en el World Cup Stadium de Seúl.

El exentrenador del Real Madrid elogió en concreto a Estêvão y Rodrygo, quienes a su juicio "jugaron un partido muy bueno".

"Delante, el equipo tiene mucha variedad y soluciones ofensivas, hoy hemos visto la calidad individual de esos jugadores", señaló.

Brasil se impuso este viernes con claridad a Corea del Sur, por 0-5, en el primer amistoso preparatorio con vistas al Mundial de 2026, que comenzará en ocho meses en Canadá, Estados Unidos y México.

Rodrygo, quien volvía a la absoluta después de más de seis meses de ausencia, y Estêvão, la perla del Chelsea de 18 años, marcaron sendos dobletes cada uno. Vinícius Júnior completó la manita para la Canarinha en la recta final del encuentro.

Para 'Carletto', la clave fue el primer gol, anotado por Estêvão en el minuto 13, pues obligó a Corea del Sur a abrir su defensa, lo que dio más espacios a los brasileños.

"Creo que hoy el equipo mostró que puede jugar con intensidad, calidad y compromiso (...) Corea se encontró hoy con un Brasil a un muy alto nivel", añadió.

La pentacampeona del mundo se medirá en cuatro días a Japón, en Tokio, mientras que Corea jugará con Paraguay, también clasificada para el Mundial de 2026.

Después de estos dos amistosos, Brasil disputará otros cuatro -dos ante selecciones africanas y previsiblemente otras dos europeas- antes de que Ancelotti divulgue la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.