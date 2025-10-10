Cinco estrellas iluminan el Mundial sub-20 en la pelea por el trono y la corona de ‘crack’

Dos de los cinco jugadores llegaron a Chile con el rótulo de figuras en sus selecciones y lo han confirmado en el torneo: el estadounidense de 20 años Benjamín Cremaschi (Inter Miami cedido al Parma) y el mexicano de 16 años Gilberto Mora (Xolos de Tijuana).

El argentino de 19 años Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), el francés de 20 años Lucas Michal (AS Monaco) y el marroquí de 19 años Gessime Yassine (USL Dunkerque), en tanto, figuraban en segunda línea y su desempeño en el certamen los ha encumbrado.

Los emparejamientos de cuartos de final, sin embargo, depararon que al menos dos de ellos tengan que despedirse antes de la carrera en esta fase porque Mora y Sarco se enfrentarán este sábado y el domingo lo harán Cremaschi y Yassine, mientras que Michal jugará ante Noruega.

Todos tienen el reto de demostrar que están aptos para superar la presión en sus respectivos duelos y guiar a sus selecciones primero a las semifinales del torneo y de allí a la gloria del título.

El candidato estadounidense, líder de los artilleros del torneo con cinco dianas, juega como volante por derecha, tiene una gran visión del juego y llegada al gol, y Mora –con tres goles– ha sido polivalente en todo el frente de ataque, acompañando al delantero, y clave en las transiciones ofensivas.

La Albiceleste tiene en Sarco a un ‘9’ puro con un instinto superior para el gol que ya suma cuatro tantos y está en la competencia por la Bota de Oro, igual que Michal, al que los franceses usan como delantero y extremo por izquierda con mucha velocidad y es hábil para los duelos personales.

Yassine colabora en el ataque marroquí por ambas bandas, es desequilibrante, se luce con sus gambetas y ha marcado un gol y colaborado con tres asistencias.

Cremaschi tiene carácter y potencia, frente a los marroquíes tendrá la tarea de dominar el mediocampo, liderar el juego y aprovechar su pegada de media distancia ante una defensa rival que sabe proteger su portería.

Mora sorprende por su madurez para jugar y templanza para ser decisivo en momentos de presión, se enfrentará a un mediocampo intenso como el argentino por lo que su capacidad para romper líneas y filtrar pases será su arma.

Sarco impone su físico, velocidad explosiva y notable definición con la cual ha abierto marcadores para encaminar victorias, su capacidad para sobreponerse a la presión de la defensa mexicana es el punto de inflexión para proyectarse como goleador de la competición.

Michal suma velocidad, buen manejo de pelota y visión de gol, pero tendrá una dura tarea ante la impenetrable defensa noruega. Yassine, en tanto, utiliza su técnica y creatividad para destacar, aunque su reto estará en saber aprovechar espacios e imponerse en los duelos personales ante los estadounidenses.